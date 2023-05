Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Beau succès pour le vide-grenier de l’école Ste-Marie

Comme chaque année, depuis une quinzaine d’années, se déroule sur le parking de la roseraie le vide-greniers de l’école Ste-Marie. Ce lundi 8 mai, une cinquantaine d’exposants ont déballé leurs étals pour proposer aux très nombreux chineurs divers objets et vêtements. Toute la journée, c’est sous un ciel nuageux avec quelques timides rayons de soleil, que les affaires sont allées bon train. Une sympathique et inattendue visite pour les organisateurs et les visiteurs a été le passage d’un jeune groupe de chanteurs et musiciens itinérants lozériens "La cagette aux Loulous" qui ont animé pendant quelque temps cette manifestation. Sur les coups de midi, de nombreuses personnes sont venues se ravitailler au stand de l’aligot-saucisse proposée par l’Apel de l’école.

Pour tous les participants ce fut une agréable journée. Encore une fois ce fut une belle réussite. Merci aux organisateurs et rendez-vous est pris l’année prochaine, même lieu, même date !