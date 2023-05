Villecomtal. Café littéraire sur le thème du polar à la Fabrique du Rougier

Après la première édition du Café littéraire "Le livre qui parle" du 19 février dernier organisé conjointement par la Fabrique du Rougier et la Médiathèque, les animateurs de cette belle rencontre ont associé à la réalisation de Cafés littéraires la toute nouvelle association "Le goût des autres". Ainsi ont-ils concocté pour tous un moment de suspense et de frissons sur le thème "Le polar". C’est l’occasion pour les lecteurs et les amateurs de polars de venir faire partager leurs romans noirs préférés pour un temps de lecture autour d’un café et petits grignotages. Peut-être les participants auront-ils droit à un peu de Fred Vargas ! Voix à dire et oreilles à écouter seront toutes deux bienvenues. Rendez-vous à la Fabrique du Rougier dimanche 21 mai à 18 h 30. Entrée libre.