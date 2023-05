Club de tir d’Espalion : les derniers plombs de Pitchouns

Dernièrement, une douzaine de jeunes tireurs a participé à la finale du challenge régional de Pitchouns, ouvert aux poussins, benjamins et minimes, filles et garçons.

C’est dans le Parc des expositions du Comminges à Saint-Gaudens qu’avait lieu la quatrième rencontre de cette compétition. Après trois heures de route, la délégation retrouvait environ 300 personnes venues des quatre coins de Midi-Pyrénées.

À la fin de cette quatrième manche Sylvia Faline monte sur le podium avec une troisième place chez les Poussins filles. Dans les autres catégories, les Espalionnais jouent groupés avec Romain Calmes (12e), Célian Conquet (13e) et Gabin Leriche (20e) chez les Benjamins garçons, Ellie Faline (5e), Romane Carrie (6e), Maïa Moldovan (8e) et Lilie Lacan (11e) chez les Minimes filles et Léo Escalie (15e), Yaël Alazard (16e) et Marco Carrie (18e) chez les Minimes garçons.

Au niveau régional, le classement final de quatre manches voit Sylvia se classer deuxième de sa catégorie, Romain et Célian s’installer dans les douze premiers de leur catégorie, Ellie, Romane et Maïa-Maria faire partie des dix premières de leur catégorie et Yaël et Léo se maintenir dans la première moitié de leur catégorie.

Tous les compétiteurs méritent d’être félicités car la compétition fut longue et les aléas de la vie ont empêché certains tireurs de participer totalement à toutes les manches et donc de se classer à leur juste place de ce Challenge de Pitchouns 2022-2023.

Grâce à l’implication des tous, le club de tir d’Espalion termine à la septième place des 22 clubs de la région.