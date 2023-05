Trémouilles. Fathou concrétise son amour de la nature avec des tableaux de fleurs séchées

Résidente au même cœur du village, Fathou, prénom d’adoption donné par tous depuis son plus jeune âge, aime la nature, aime en profiter pour, selon son imagination, créer des toiles. Elle aime au gré de ses envies et de ses rencontres en offrir pour faire plaisir. Plongée dans ses souvenirs, elle se rappelle comment elle cherchait, fouillait, farfouillait toutes sortes d’objets de récupération pour élaborer et faire naître des œuvres diverses.

Et elle a continué sa démarche en allant chiner chez les antiquaires, dans les vide-greniers, en ramenant des trésors qui trouvaient toujours une belle place chez elle. Et puis, le temps passant, elle s’est mise à réaliser des tableaux de fleurs séchées qui concrétisent son amour pour la beauté de la nature et que chacun a pu apercevoir lors du salon des artistes amateurs l’été dernier.

Ayant souvent un sécateur à la main, feuilles, branches, rameaux, écorces… peuvent la séduire pour les trier et les faire sécher. Quand le moment est propice, sous ses doigts, se dessinent des féeries colorées, des formes éclectiques, des dispositions en relief…

Mais comme elle le précise, "toutes les fleurs ne sèchent pas bien. Il est donc important de bien les choisir. je complète parfois par des plumes données, je rajoute du tissu et de la dentelle tout autour, je saupoudre de laque et voilà le tableau réalisé avec une harmonie brillante et satinée."

En attendant, alors que son imagination qui s’est aussi concrétisée dans ses métiers de vendeuse de gourmandises en chocolat, de prêt à porter, de compositions florales, elle s’est aujourd’hui tournée vers l’aide à domicile. Les personnes chez qui elle intervient sont régulièrement gâtées par des tableaux ou des bouquets offerts par cette amoureuse de la nature.