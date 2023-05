Football : Clément Depres, attaquant de Rodez, manquera le match contre Pau

L'avant-centre ruthénois est suspendu pour la rencontre qui aura lieu vendredi 26 mai.

Coup dur pour Rodez. Dans leur course au maintien, les sang et or seront privés des services de leur meilleur buteur Clément Depres, suspendu pour la rencontre face à Pau, vendredi 26 mai, comptant pour la 37e journée de championnat.

L'ancien Nîmois a été sanctionné pour accumulation de cartons jaunes lors des dernières rencontres. Il manquera donc l'ultime rendez-vous de la saison du Raf à Paul-Lignon, qui pourrait être une rencontre décisive dans la course au maintien, face à un concurrent direct.