Football : Manchester City et l'Inter Milan s'affronteront en finale de la Ligue des Champions, à Istanbul

Les demi-finales de la Ligue des Champions ont trouvé leurs vainqueurs. Ce sont Manchester City et l'Inter Milan qui croiseront le fer à Istanbul, pour soulever le trophée, le 10 juin 2023.

La finale de la Ligue des Champions version 2023 sera donc inédite ! Elle opposera Manchester City à l'Inter Milan, le 10 juin prochain à Istanbul. L'une des deux équipes succédera au Real Madrid, sacré en 2022 contre Liverpool.

Solidement qualifiés

Les deux finalistes ont composté leur ticket pour la finale à l'issue d'une double confrontation maîtrisée de part et d'autre. Opposé à son éternel rival du Milan AC, l'Inter avait déjà frappé fort dès le match aller, en l'emportant 2 buts à 0 "à l'extérieur" (les deux équipes évoluent dans le même stade, ndlr). Les Interistes ont ensuite confirmé lors de la seconde manche et de nouveau battu les partenaires d'Olivier Giroud et de Mike Maignan, 1-0.

L'autre demi-finale, considérée comme la finale avant l'heure, a d'abord accouché d'un match nul, 1-1, sur la pelouse du Real Madrid. Les Cityzens étaient parvenus à égaliser, après l'ouverture du score de Vinicius. Mais mercredi 17 mai, à l'occasion du match retour en terre mancunienne, il n'y a pas eu photo. Les troupes de Pep Guardiola ont surclassé le tenant du titre en s'imposant 4-0, notamment grâce à une performance rayonnante de Bernardo Silva, auteur d'un doublé.

L'Inter 13 ans après, City pour une première

Si les deux équipes vont donc jouer une finale inédite, ce n'est pas la première fois qu'elles arrivent à ce niveau de la compétition. Les Italiens disputeront la sixième finale de Champions League de leur histoire, après les sacres de 1964 (3-1 contre le Real), 1965 (1-0 contre Benfica) et 2010 (2-0 contre le Bayern). Ils avaient été battus en 1967 et 1972, respectivement par le Celtic Glasgow et l'Ajax Amsterdam.

Pour Manchester City, il s'agira là d'une deuxième finale en trois éditions. En 2021, les Skyblues avaient chuté contre Chelsea (1-0) lors de la première finale de Ligue des Champions de leur histoire. Un sacre contre l'Inter serait donc inédit pour les troupes de Pep Guardiola, déjà sur le banc mancunien il y a deux ans, et sacré en 2009 et 2011 avec le Barça.

Rendez-vous à Istanbul

L'inter Milan et Manchester City lutteront pour le trophée au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie. La rencontre aura lieu le samedi 10 juin 2023. Retrouvez les parcours des deux équipes, en commençant par l'Inter Milan :

Inter 0-2 Bayern (1ere journée)

Plzen 0-2 Inter (2e journée)

Inter 1-0 Barcelone (3e journée)

Barcelone 3-3 Inter (4e journée)

Inter 4-0 Plzen (5e journée)

Bayern 2-0 Inter (6e journée)

Inter 1-0 Porto (8e de finale aller)

Porto 0-0 Inter (8e de finale retour)

Benfica 0-2 Inter (1/4 de finale aller)

Inter 3-3 Benfica (1/4 de finale retour)

Milan 0-2 Inter (1/2 finale aller)

Inter 1-0 Milan (1/2 finale retour)

Retour désormais sur le parcours de Manchester City, cette saison, en Ligue des Champions :