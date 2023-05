Entraygues-sur-Truyère. Ginette Kolinka : une mémoire française

Trois associations ont présenté une séance de cinéma exceptionnelle ce lundi 8 mai à Entraygues : Laurence Mollaret, présidente de l’association Cinécure, Simon Massbaum, président de l’association pour la Mémoire des Déportés Juifs de l’Aveyron et auteur du livre "Aveyron- Drancy-Auschwitz Parcours individuels des 391 Juifs déportés ayant vécu en Aveyron" et Jean-Pierre Berger, président de l’association Ciné pour tous, avec son équipe de bénévoles dynamiques.

Le film "Ginette Kolinka : une mémoire française", réalisé par Natacha Giler, a été présenté à un public nombreux et prolongeait la conférence donnée par Simon Massbaum le 30 avril dernier.

Il a été suivi d’échanges avec les participants grâce au précieux travail de Simon Massbaum qui a exploré de nombreuses archives. Cela a permis de comprendre le contexte de l’arrestation et du convoi qui a déporté, en mars 1944, Ginette Kolinka, son père, son petit frère et son neveu vers un camp d’extermination où ils ont été assassinés. Seule, Ginette Kolinka, a survécu. Transférée au camp de concentration de Bergen-Belsen, elle a réussi par chance, à regagner Paris et à retrouver sa mère et plusieurs de ses sœurs en juin 1945.

Après 50 ans de silence et grâce à l’intervention de l’équipe de Steven Spielberg, Ginette Kolinka a commencé à raconter son histoire, en sillonnant les établissements scolaires en France et en accompagnant deux fois par mois des jeunes à Auschwitz…

Suite à son film "La Liste de Schindler", (1993), Steven Spielberg recueillait à partir de 1995, la parole des derniers survivants de la Shoah, celle d’une mémoire douloureuse, dérangeante, des juifs déportés en France sous le régime de Vichy, et dont il importe de ne jamais oublier. "Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter", George Santayana.