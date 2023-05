Le secteur agroalimentaire accepte de renégocier les prix, alors que l'inflation a continué d'augmenter

Face à une inflation galopante, étouffante (alimentation, carburants, etc.), nombre de Français ne parviennent plus à boucler leurs fins de mois et en arrivent à des extrémités. En fin d’année dernière, 16 % des Français déclaraient, en effet, ne pas pouvoir manger à leur faim, un chiffre qui a grimpé de quatre points en l’espace de cinq mois, révèle le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) dans sa dernière étude, relayée mercredi par Le Figaro. Ils se privent aussi de soins médicaux : les femmes et les moins de 40 ans sont encore plus touchés par le phénomène (24 %), qui rejaillit sur d’autres postes de dépenses. "La forte inflation, notamment sur les produits alimentaires, explique au moins en partie la hausse de cette forme de précarité", explique le Credoc. "Dans ce contexte, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d’aide alimentaire distribuant colis ou repas chauds", souligne-t-il. 52 % des personnes qui manquent de nourriture s’imposent aussi des restrictions sur les soins médicaux.