Naucelle. Le Western Danse 12 en piste à Paris

Le "Western danse 12" participait récemment à la coupe de France country & line qui se déroulait à l’espace Pierre-Coubertin de Paris. Le club n’a pas fait le déplacement pour faire de la figuration, bien au contraire, et a obtenu de très bons résultats. La récompense méritée du travail de Virginie, toujours passionnée par le "country".

Catégorie starter seniors : Richard Fred 1er. Catégorie débutantes juniors : Souppart Harmonie 1re ; Bru Angéline 2e. Espoirs : Richard Joachim 2e. Catégorie novices espoirs : Dallu-Charles Angeline 1re. Catégorie intermédiaire juniors : Martins Célia 1re. Adultes : Puech Laura 3e. Catégorie expert adultes : Costes Célia 3e. Seniors : Charles Virginie 1re. Prévost Marie-Laure et Froidefond Audrey ont été non classées. Tous sont qualifiés pour la finale des 17 et 18 juin 2023 qui aura lieu à Naucelle.