L'enfant était caché dans un logement insalubre depuis 14 ans, sa mère mise en examen

L'alerte a été donnée lorsque l'adolescent a été emmené à l'hôpital pour un malaise et qu'il pesait 25 kilos.

Lors d'une consultation aux urgences pédiatriques en juillet 2022, les médecins ont été alertés par l'état de santé de l'adolescent. Âgé de 14 ans, il ne pesait que 25 kilos, et présentait un retard de développement intellectuel. Près d'un an plus tard, le procureur de la République de Rennes a confirmé à Ouest-France que l'existence de l'enfant a été cachée par sa mère depuis 14 ans.

Il serait né à l'étranger, et aurait été déclaré à l'Ambassade de France de son pays de naissance. Mais le jeune garçon n'a jamais été scolarisé, sa mère préférant assurer son éducation à domicile. D'après les informations de BFMTV, l'enfant aurait grandi dans un appartement insalubre à Rennes, complètement coupé du monde extérieur.

Mise en examen et placée sous contrôle judiciaire

Mardi 16 mai 2023, la mère âgée de 48 ans a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour "des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, et privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de moins de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité".

Son fils, après l'alerte donnée par les médecins en juillet, avait entre-temps été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Sa mère risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés, elle a déclaré auprès de BFMTV que son enfant ne s'était "jamais endormi un soir en ayant faim" et qu'il ne pesait pas 25 kilos.