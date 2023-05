Argences en Aubrac. Les services d’aide et de soins se mobilisent autour de la proximité

En février dernier, l’acte II des "Assises de l’autonomie" a engagé la Communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS Nord Aveyron) dans une série de fiches actions.

L’une d’entre elles concerne la formation des professionnels des services d’aide et de soins, à domicile ou en structure.

Pour sa mise en œuvre, la Communauté de communes, pilote de cette action, a organisé en lien avec la CPTS une première réunion le mardi 25 avril, à Argences-en-Aubrac, afin de présenter les dispositifs existants pour les formations auprès des employeurs, avec l’intervention des services de l’État et de la Région, et d’appréhender les faisabilités de formations locales. Autour de la table : employeurs (établissements ou domicile : Ehpad, services de maintien à domicile) et organismes autour de l’emploi (Pôle Emploi, Espaces Emploi Formation, services de l’État, Région Occitanie).

Cette mobilisation productive a permis d’envisager des solutions : recrutement, mais aussi montée en compétences des salariés en poste.

L’objectif reste de déployer à terme, en lien avec l’ensemble des professionnels, des actions de formations en grande proximité, au sein du centre de formation de la Communauté de communes.

Prochaine étape pour cette fiche-action "Former en local" : envoi d’une enquête quantitative et qualitative, pour cibler les besoins en formation du personnel et en recrutement.