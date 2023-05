Luc-la-Primaube. MJC : un atelier d’improvisation théâtrale pour se défouler et se tester

La MJC de Luc-la-Primaube proposait durant les vacances de printemps, salle Terre des Hommes à l’Espace St-Exupéry, un stage d’improvisation avec Olivier Royer, intervenant Impro à la MJC d’Onet-le-Château, auquel ont participé une douzaine de garçons et filles de 12 à 17 ans.

Un stage qui s’est déroulé dans la convivialité et avec beaucoup d’enthousiasme et qui a permis de développer une vraie dynamique de groupe. Un théâtre d’improvisation qui ne s’apprend pas par cœur mais qui n’est pour autant pas un art de fainéant, et demande au contraire beaucoup d’entraînement. Ce théâtre qui ne se conçoit que comme une œuvre collective où la première des valeurs est l’écoute de l’autre et de ses partenaires. Chacun développe à sa façon, diverses formes de création théâtrale improvisée. Les formes sont très libres, le langage est celui de tous les jours. Pour faire de l’improvisation, il faut consentir à ne pas briller tout seul. Lâcher prise, faire confiance à l’autre, partager : le théâtre d’improvisation permet de se dépasser, de se vider la tête, de profiter du moment présent. C’est tellement jouissif de faire comme les autres, de faire le fou ou la fofolle sans être réduit au statut de malade.

Les jeux d’improvisation sont un excellent outil pour aider les participants à développer de nouvelles compétences.