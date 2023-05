Mur-de-Barrez : un troisième prix au concours national du jambon supérieur de Paris pour Damien

Cette année, Damien Loubriat a décroché le troisième prix de cette compétition, initié par la confrérie des chevaliers de Saint-Antoine.

Professionnel reconnu, Damien n’en est pas à sa première distinction, à en juger par les nombreuses médailles et diplômes qui agrémentent les murs de la boucherie-charcuterie. Avec son épouse Audrey, ils succèdent officiellement depuis 2019 à M. et Mme Bernard Grialou, les parents d’Audrey en prenant les rênes de ce commerce, véritable institution à Mur-de-Barrez depuis 1981. Parfaitement intégré à la vie du bourg, le couple présent depuis 2007 s’est construit une solide réputation en proposant des produits du terroir et un service de traiteur.

Ce succès, ils le doivent à la qualité des produits qu’ils travaillent, à la complicité avec les éleveurs qui, par leur professionnalisme, participent à l’obtention de toutes ces distinctions grâce aux matières premières qu’ils fournissent, sans oublier le dévouement de Serge Bonhomme, un fidèle compagnon qui, après 35 ans passés auprès de la famille Grialou, aspire à une retraite méritée. Et comme se plaît à le dire Damien, "Seul on est rien".