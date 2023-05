Occitanie : indignation et ouverture d'enquête après la profanation de plusieurs tombes, dans un cimetière

Ce jeudi 18 mai 2023, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête suite à la profanation de plusieurs tombes, dans un cimetière situé en Occitanie.

Plusieurs tombes d'un cimetière situé à Noé, près de Toulouse (Haute-Garonne) ont été profanées, provoquant indignation et vives réactions. Notamment celle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ce jeudi 18 mai 2023.

Condamnation "avec la plus grande fermeté"

Sur Twitter, Gérald Darmanin a vivement dénoncé ces gestes : "je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme dans un cimetière chrétien et juif", a-t-il d'abord déclaré, avant d'annoncer, dans la foulée, qu'une "enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie".

Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de vandalisme dans un cimetière chrétien et juif. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie.https://t.co/0SSV9DAHzM — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 18, 2023

Depuis la nuit deu 13 au 14 mai

Comme le précisent nos confrères de France Bleu, c'est depuis la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mai que plusieurs tombes ont été la cible de dégradations.

Dans un communiqué, le préfet de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, avait lui aussi "condamné avec la plus grande fermeté ces actes intolérables de vandalisme" qui ont visé "quatre stèles chrétiennes et deux stèles juives".

Il avait également rappelé que la commune de Noé a "abrité pendant la Seconde Guerre mondiale des camps d'internement, depuis lesquels ont été déportés notamment de nombreux juifs vers les camps de la mort".