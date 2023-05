Rallye du Rouergue : "Le Poteau, un endroit mythique", lance l'organisateur qui ressuscite une spéciale historique en 2023

Jean-Claude Bessaou, président du rallye, évoque la spéciale Golinhac-Entraygues, présente lors des premières éditions et qui effectue son retour sur le tracé cette année.

Que représente la spéciale Golinhac-Entraygues dans l’histoire du Rouergue ?

Il s’agit de l’une des quatre premières spéciales de l’épreuve. À l’origine, il y en avait trois, autour de Villecomtal. Celle-ci est apparue au début des années 80 et permettait de compléter la boucle. Elle se faisait dans le sens Entraygues-Golinhac et était longue de 32 kilomètres (contre 8,66 cette année).

Quels sont les passages emblématiques de ce parcours ?

Le Poteau est un endroit mythique. Il s’agit d’un lieu-dit de la commune de Golinhac, où se trouve une grande courbe à gauche, dans la montée de Villecomtal. À 50 mètres de là, les spectateurs pouvaient voir un autre passage de la même spéciale, avec une épingle à gauche. C’était donc un lieu très prisé, avec beaucoup de monde sur le bord de la route et des animations.

D’où est venue la volonté de ressusciter cette spéciale ?

Quand j’ai pris la présidence du rallye, il y a un an et demi, il me semblait judicieux d’opérer des changements de parcours. D’une année à l’autre, avoir une nouvelle spéciale favorise l’équité sportive entre les débutants sur le Rouergue et ceux qui prennent leur quinzième départ. C’est pour cette raison que nous avions créé la spéciale de Rodelle, l’an dernier. D’ailleurs, avec la grande liaison entre Rodelle et Campouriez, il apparaissait judicieux de trouver un secteur chronométré entre les deux, et la spéciale Golinhac-Entraygues permet cela.

Quels évènements marquants se sont déroulés sur cette spéciale ?

Quelques années après sa création, le Rouergue a accueilli le Tour de France auto. Les grands noms des années 80, comme Michèle Mouton, Jean Ragnotti, Jean-Luc Thérier, Jean-Claude Andruet… ont fait cette spéciale.

En revisitant cette ancienne spéciale, avez-vous la volonté de jouer sur la fibre nostalgique de l’âge d’or du Rouergue ?

Je pense que plus grand monde ne connaît cette spéciale. L’an prochain, nous aurons la 50e édition du rallye et nous réfléchissons à d’autres retours sur des spéciales mythiques. On aimerait faire des clins d’œil à notre histoire.

L’ajout d’une spéciale entraîne le retrait d’une autre…

Cette année, celle de Trémouilles ne se fera pas. Elle est laissée de côté pour l’instant et il n’y aura donc qu’un seul secteur chronométré sur le Lévézou, entre Le Vibal et Sainte-Radegonde. Les choix sont faits en fonction des règlements du championnat de France : chaque boucle est limitée à 60 km et chaque étape à 200 km, liaisons comprises. Donc même si le nombre de spéciales n’est pas limité, il a fallu en retirer une.