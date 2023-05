Rencontres potagères à Rodez : la main verte pour créer du lien

La Jeune Chambre économique a organisé ce dimanche 14 mai les Premières rencontres potagères au haras à Rodez.

Fourmiller d’idées, voilà une définition qui sied à merveille à la Jeune chambre économique (JCE) de Rodez. Les premières rencontres potagères organisées ce dimanche 14mai au haras en ont donné un joli aperçu. "À l’origine, le but est de créer du lien intergénérationnel. Le potager s’avère le lieu idoine pour créer du lien, permettre aux personnes isolées d’échanger et transmettre leur savoir-faire", résume Julie Peyrat, membre de la commission "Partage ton potager" présidée par Simon Géraud.

Prévues initialement autour du majestueux marronnier en fleur, les rencontres ont été établies à l’abri des fortes averses. Et le soleil qui a montré le bout de son nez en matinée, a offert de belles rencontres. Des graines et des herbes offertes par le club jardinage de la MJC, une sensibilisation à la récupération d’eau, au compostage et à l’incontournable adoption de poules avec l’Agglo de Rodez, l’acuité et la verve de Micropolis, le pas de côté de l’association Jardeco à Luc-la-Primaube avec ses parcelles ouvertes comme une fenêtre ouverte sur le monde pour partager, le jeu de société "Le Jardin de Margot" créé par Marie-José Hibert ou encore les conseils d’Anthony Quintard ont témoigné des vertus du jardin et de l’implication de chacun.

La transmission à taille humaine

Des vertus pour enrichir la vie intérieure, celle avec autrui, et pour la planète qui en est à bien besoin à l’heure où sonne la sobriété et fait écho le film de Coline Serreau, terriblement visionnaire, "La belle verte". Désormais, la prise de conscience de l’urgence de sauver la Terre est entrée dans les esprits. Et les mains vertes permettent plus que jamais de tendre la main vers l’autre. Jardiner pour soi, sensibiliser pour l’autre, telle est la démarche de l’association Jardeco présidée par François Brossard depuis trois ans. "Le jardin a permis de se rencontrer, de créer une vie de quartier, mais on tient à rester à taille humaine. Pour réussir, il faut une implication de l’association comme de la municipalité, ce qui fut le cas."

Cultiver son jardin à taille humaine, tel fut l’esprit de ces premières rencontres potagères appelées à se renouveler pour la JCE. "Nous sommes des incubateurs, le but est de créer pour transmettre", conclut Julie Peyrat. L’appel est lancé. Avec l’espoir que ces rencontres potagères ne restent pas lettre morte comme l’ont été les Pérambulades Ruthénoises, ces balades gourmandes qui, pourtant, ouvraient l’appétit pour découvrir Rodez et les gens qui vont vivre la cité.