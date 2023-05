Tournage d'une série entre l'Aubrac et Montpellier : des jeunes figurants sont recherchés

Diffusée sur France 2, la série "L'Eclipse" recherche des figurants occitans, son tournage se tenant entre l'Aubrac et Montpellier.

Carma films produit sa série "L'Eclipse", qui sera diffusée sur France 2. Et bonne nouvelle pour les amateurs de cinéma : des figurants sont recherchés !

Deux jeunes garçons occitans

Ce sont des rôles de jeunes garçons qui sont recherchés par la production. Le premier est celui de Gaspard, "un jeune garçon entre 5 et 7 ans, de toutes origines et résident en Occitanie". Le second est celui de Simon, "un jeune garçon entre 12 et 13 ans, de toutes origines et résidant en Occitanie".

Quand et où se déroule le tournage ?

Le tournage aura lieu entre août et novembre 2023, et se déroulera entre l'Aubrac et Montpellier. Quant aux rôles, ils seront rémunérés.

Comment postuler ?

Pour postuler, il faut se rendre sur ce lien. Il sera demandé aux candidats de renseigner le nom, le prénom, l'âge, la ville de résidence, et transmettre des photos récentes du candidat (portrait et plein pied) avec, enfin, une vidéo de présentation. La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 25 mai 2023.