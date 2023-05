Espalion. Une journée perturbée par la pluie

La pluie et le vent ont encore joué des mauvais tours aux joueurs de quilles. C’est ainsi que dimanche, l’Élite Excellence n’a pas joué, de même que les équipes du district, le terrain d’Espalion étant impraticable. Quant aux jeunes (photo), ils se sont rabattus sous le hall couvert de Perse (photo). À noter la première place de l’équipe Andrieu en Féminines 15 ans Honneur. Féminines Excellence : 12- Raynaldy 192 et 528. Féminines Honneur : 19- Sonilhac 163 et 444.

Cadets Excellence : 2- Gasq 178 et 712. Féminines 18 ans individuel : 3- Simon 74 et 305. Féminines 15 ans Honneur : 1- Andrieu 168 et 594. Féminines 15 ans : 3- Lépine 106 et 399.