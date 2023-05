14 destinations accessibles en train pour un euro : OUIGO lance une opération spéciale... et limitée !

Pour fêter son premier anniversaire, OUIGO Train Classique, le service chapeauté par la SNCF, va mettre en vente des billets à 1 euro. Mais attention : il n'y en aura pas pour tout le monde !

OUIGO Train Classique fête son premier anniversaire ! Et autant dire que le service chapeauté par la SNCF veut marquer le coup : il lance une opération spéciale, avec des billets à un euro. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde...

10 000 billets à 1 euro

"OUIGO Train Classique souffle sa première bougie et met 10 000 billets en vente à 1 €, pour partir en mai et juin 2023" : voilà l'intitulé du message, avec un jeu de mot alléchant pour l'occasion : "trainquons !".

C'est très exactement "du 24 mai au 5 juillet", que les trajets pourraient ne coûter qu'un seul petit euro. Pourraient, puisque le nombre de billets est donc limité à 10 000 pour cette opération spéciale.

Quand et comment obtenir ces billets ?

Il ne faudra pas rater le rendez-vous, déjà fixé par OUIGO : la mise en vente de ces billets aura lieu le 23 mai ! Et pour obtenir ces fameux sésames, il faudra se rendre sur le site internet ou bien sur l'application OUIGO. "Vous pouvez réserver vos billets OUIGO Train Classique jusqu’à 45 jours à l’avance ! Mais, attention, premiers arrivés, premiers servis !"

Quelles gares sont desservies ?

OUIGO Train Classique se divise en deux routes, au départ de Paris : la route Ouest, qui a pour terminus Nantes, et la route Est, qui a pour terminus Lyon. Voici les communes concernées :

Chartres

Le Mans

Angers

Saumur

Saint-Pierre-des-Corps

Blois

Les Aubrais (4 km d'Orléans)

Dijon

Chalon-sur-Saône

Mâcon

Le service Train Classique de OUIGO dessert aussi plusieurs gares de la petite et grande couronne de l'Île de France, comme Juvisy, Melun, Massy, Versailles Chantiers ou Villeneuve-Saint-Georges.

Et après ?

OUIGO donne déjà rendez-vous après cette date anniversaire : "les billets resteront à prix mini-mini entre 10 et 49 euros. Et pour les enfants, c'est 5 euros. Sympa, non ?", lance le service, avant de rappeler : "mais tout de même, des billets à 1 euro ? Ne laissez pas passer ça, c'est trop beau !" Rendez-vous le 23 mai !