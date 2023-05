Brommat. 196 enduristes entre Aveyron et Cantal

Très récemment, le moto club du Carladez a organisé sa traditionnelle randonnée de printemps. Le beau temps étant au rendez-vous, ce sont 196 enduristes venus de divers départements d’Occitanie et d’Auvergne Rhône-Alpes qui se sont retrouvés sur le site de Pleau-Brommat. Le circuit de 130 kilomètres a été élaboré avec les préfectures et dans le respect de l’environnement. Après les vérifications techniques et administratives, le café était offert aux participants qui ont été attentifs au rappel des règles de sécurité avant de s’élancer par petits groupes sur les chemins qui leur ont permis de découvrir les charmants villages de Marcillac et Feyssergues avant d’effectuer une pause au buron de Roland sur la commune de Malbo, au milieu des montagnes avec vue imprenable sur les monts du Cantal. Direction ensuite Vigouroux et Thérondels pour laisser souffler les machines et se restaurer. Après cette pause réparatrice, une spéciale non chronométrée avait lieu à Septfonds. Les motards ont ensuite continué leur périple vers Brommat et Lacroix-Barrez avant de rejoindre Pleau où un repas préparé et servi par le traiteur Raulhac réunissait participants et organisateurs dans une ambiance festive.