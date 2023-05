Auto Sport de Rodelle offre 5 000 € à l’association pédiatrie de Rodez

C’était un engagement de l’association Auto-Sport de Rodelle (ASR) présidée par Christian Lacaze suite à l’organisation du rallye "balade du cœur" qui regroupe une centaine de voitures. Elle reverse chaque année les bénéfices à une association ; pour mémoire de 2006 à 2019 ce sont 55 000 € qui ont été reversés au Téléthon.

Cette fois le bureau d’Auto Sport de Rodelle a choisi de remettre un chèque de 5 000 € à l’association pédiatrie de Rodez.

Ce don s’est concrétisé lundi dernier par Bernard Caurier, pédiatre au côté de Catherine de Bancarel, Céline Buissou et Virginie Coutens psychologue du service qui a fait le lien de la collecte ; les membres du bureau ASR ont pu constater l’utilité de ce don qui permettra une ouverture et un aménagement direct vers l’extérieur pour les patients. "Quand on parle de santé, le matériel mais aussi le personnel soutiennent à l’extérieur les enfants comme les parents puissent accepter avec moins de stress, les soins", précise le pédiatre.

Ce service de pédiatrie-néonatologie du centre hospitalier de Rodez, ouvert 24 h/24, prend en charge les patients depuis le fœtus jusqu’à 18 ans, toujours attentif à la qualité et au bien-être du patient. Le projet d’un espace direct arboré vers l’extérieur et la nature apportera du bien-être supplémentaire aux patients.

Félicitations pour ce don qui apporte sa pierre à l’édifice et l’association ASR remercie tous les participants à la balade et à la soirée ainsi que tous les partenaires et les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite du rassemblement balade du cœur.