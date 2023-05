Onet-le-Château. Avec Gabriel Maquin, on se plonge dans les 70 dernières années

En dédicace à l’Espace culturel, Gabriel Maquin a pu échanger avec ses lecteurs, sur le temps qui passe.

"Mémoire et regards sur le temps qui passe" est le troisième ouvrage de Gabriel Maquin, dans lequel il propose de revisiter les soixante-dix dernières années et tous les changements de la société qu’il a eu l’occasion d’observer au cours de sa longue carrière.

Richement illustré et documenté tout au long des quelque 500 pages, l’auteur reprend de manière chronologique tout ce qui s’est fait de grand et d’important en France.

Et ça foisonne, tant de choses ayant changé depuis les années 1950 !

Ce livre propose donc de "jeter un coup d’œil dans le rétro" en quelque sorte en balayant les événements politiques, les grandes réalisations, la vie industrielle, les grandes mutations, la vie automobile, l’agriculture, le commerce, les exploits sportifs, le tourisme et les loisirs, mais aussi les grandes catastrophes, l’habitat, la monnaie et l’économie et la culture et les divertissements, comme autant de marqueurs d’une société qui s’est complètement métamorphosée depuis la dernière guerre…