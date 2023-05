Aveyron : Denise Delmas, une nouvelle centenaire fêtée à l’Ehpad de Réquista

Le mardi 9 mai dernier restera à jamais gravé dans les mémoires des résidents de l’Ehpad de Réquista, ainsi que de la nouvelle centenaire de la résidence, Denise Delmas.

En cet heureux jour, tous les résidents se sont réunis pour célébrer son 100e anniversaire, ainsi que la famille, le maire Michel Causse et Geneviève Abrantès, en compagnie de chanteurs bénévoles. Cet événement a été empreint de joie, de musique et de souvenirs, offrant à Denise Delmas une journée mémorable.

Que de chemin parcouru depuis sa naissance à Albi, le 7 mai 1923 ! Couturière avant son mariage, après la guerre, elle épouse André Delmas, mécanicien. Elle a élevé deux enfants en satisfaisant sa passion pour la lecture, la couture, le crochet, le tricot… jusqu’à ce que sa vue s’affaiblisse. Elle arrive à l’Ehpad en 2017 à l’âge de 94 ans, après avoir vécu seule, autonome, dans l’appartement au-dessus du salon de coiffure de sa fille où les clientes pouvaient la croiser et discuter avec elle, toujours souriante et proche de ses petites-filles.

"L'amour de ma famille"

À l’Ehpad, les anniversaires, en particulier ceux des centenaires, sont des occasions privilégiées pour célébrer la longévité et rendre hommage à la richesse des expériences vécues. Atteindre l’âge de 100 ans est une prouesse, et le personnel de l’Ehpad était déterminé à faire de cet anniversaire un moment inoubliable. En lui demandant son secret de longévité Denise Delmas a répondu "l’amour de ma famille".

La présence des chanteurs bénévoles et de l’accordéoniste Guy Lacan a créé une ambiance chaleureuse et festive et les résidents ont retrouvé leurs voix et leurs pas de danse, se joignant aux mélodies et aux paroles familières de "on n’a pas tous les jours 100 ans".

Quand on lui a demandé quel était l’événement le plus marquant de sa vie, elle a répondu sans hésitation : "l’arrivée de l’électricité", puis elle a soufflé les bougies de son énorme gâteau d’anniversaire sous les applaudissements.