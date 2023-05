CARTE. Sécheresse : ces départements où le niveau d'humidité des sols reste gravement insuffisant malgré les pluies

La situation reste très préoccupante sur une grande partie du territoire.

Les pluies de mars et d'avril ont permis d'améliorer l'humidité des sols après un hiver historiquement sec, mais pas partout. Comme le rapporte Météo France, "la situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays", surtout sur le pourtour méditerranéen.

Les risques de sécheresse pèsent en France depuis octobre 2022, qui a été déficitaire en pluie de 35 %. Si les mois de novembre, décembre et janvier ont été "relativement proches de la normale", le déficit de février a été historique en chutant jusqu'à -75%. La France a connu une période de 32 jours sans pluie significative à l'échelle nationale à la fin de l'hiver.

Le mois de mars a été excédentaire (il est tombé 1,4 fois la normale de précipitations). Mais Météo France rappelle que "l'hiver permet habituellement aux sols de se gorger d'humidité, aux nappes souterraines et rivières de retrouver leurs niveaux habituels". Cela n'a pas été permis comme il faut, et certains départements en paient le prix fort. Une grande partie des Pyrénées-Orientales a par exemple basculé en alerte sécheresse maximale dès le début du mois de mai.

Où les sols sont bien plus secs que la normale

"En revanche, les précipitations de mars à avril 2023 ont permis de considérablement ré-humidifier les sols. En moyenne sur la France, les sols sont dans une situation plus humide que la normale", indique Météo France, mais cette moyenne cache une situation très contrastée selon les départements.

Les sols sont bien plus secs que la normale dans l'est de l'Occitanie, en Corse et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. "Sur le pourtour méditerranéen, la sécheresse des sols est même exceptionnelle, comparable à une situation normale de la fin juin", en témoigne cette carte :

La situation est très préoccupante dans le sud du pays. Capture - Météo France

La carte mesure l'indice d'humidité des sols par département. Plus on vire vers le rouge, "plus cela correspond à une situation de sécheresse rarement observée à cette période de l'année". Le littoral méditerranéen est dans une situation critique. En Occitanie, cela concerne principalement les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Gard, quand sont en dessous des normales l'Aude, les Hautes-Pyrénées, la Lozère, l'Ariège et le Tarn-et-Garonne.

68 % des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles en avril en France, les pluies "ont eu peu d'impact sur les tendances et l'état des nappes". La situation s'améliore en revanche du côté du Massif armoricain, du littoral de la Manche et du Grand-Est.