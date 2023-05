Château de Calmont d'Olt : les jeux de printemps, c’est ce week-end !

À l’occasion de ce week-end de l’Ascension, l’équipe du château de Calmont d’Olt vous propose de grimper sur les sommets d’Espalion pour l’événement "Jeux de printemps" les samedi 20 et dimanche 21 mai !

De nouveaux jeux seront installés sur le parcours de visites et vous pourrez participer à des animations telles que le tir du trébuchet ! Vous pourrez aussi essayer de répondre aux 14 questions du parcours du chevalier pour gagner peut-être un diplôme calligraphié !

Le programme

A 14 h, visite guidée, à 15 h 30 : animation vie quotidienne spéciale "Les jeux au Moyen Âge"

Au Moyen-Âge, il n’y avait pas de télévision, pas d’accès à internet et ni même de jeux vidéo ! Mais alors, à quoi jouait-on ? Avait-on vraiment le temps de s’amuser ? Le forgeron joue-t-il aux mêmes jeux que le chevalier ? Tous les jeux étaient-ils autorisés ? Une animation ludique pour vous immerger à l’époque médiévale : à vos marques, prêts, jouez !

À 16 h 30, tir du trébuchet

Jeux de société en bois et stand de tir à l’arbalète en libre accès tout l’après-midi ! Tarif : 6 € (tarif unique) à partir de 5 ans / Sans réservation. Horaires d’ouverture de basse saison : du 1er mai au 2 juillet (fermé le jeudi) : 12 h – 18 h Animations proposées les week-ends et jours fériés uniquement. Prix : 5,50 €/ adulte et 4,50 €/enfant.

Plus d’informations sur : Site internet : www.chateaucalmont.org/ Émail : info@chateaucalmont.org Tél. : +33 5 65 51 69 92 / +33 5 65 44 15 89 Facebook : Château de Calmont d’Olt