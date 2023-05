Climat : la capacité de résilience de Paris

d'éclairer l’action publique . Intégrer les leçons tirées des crises actuelles, et initier par la prise en compte des enjeux de long terme des changements effectifs à court terme.

de mieux intégrer les interdépendances entre les crises et d’anticiper les risques d’effets domino . C'est le cas des dispositifs qui répondent à plusieurs champs de l’action publique et produisent des « co-bénéfices ». Illustration avec les cours oasis qui permettent à la fois à l’adaptation au changement climatique, mais que l’espace public favorise le lien social (aménagement adapté aux besoins diversifiés des enfants, ouverture en dehors des horaires scolaires…).

d'accélérer le changement , grâce à un plan d'action à fort impact, construit en complémentarité et en cohérence entre les plans existants, pour garantir un maximum de bénéfices et de services rendus aux Parisiens.

d'associer les acteurs du territoire et les Parisiens à la refonte de la stratégie de résilience. Faire en sorte qu'ils puissent approprier les enjeux et notamment agir sur l’anxiété croissante des citoyens en donnant à voir la capacité de la Ville à surmonter et se transformer face aux crises.