Luc-la-Primaube. Des cours d’anglais sur mesure avec Peter Lewis

Pour pouvoir se débrouiller en anglais il est essentiel de connaître les mots les plus utilisés et des phrases de base. C’est possible avec la MJC de Luc-la-Primaube qui propose des ateliers de conversation anglaise pour tous les niveaux depuis novembre 2015. Peter Lewis, originaire de la Cornouaille, résidant depuis plusieurs années en Aveyron, tombé sous le charme de notre beau département, qui aime partager sa langue et sa culture, anime des ateliers de conversation anglaise pour tous les niveaux, salle Trégou à l’espace animation de Luc. Ces cours ont pour objectif d’apprendre les bases de la langue, de se sentir à l’aise et de converser lorsque l’on est dans un pays étranger. Il s’agit des mots les plus simples considérés comme étant aussi les plus importants pour communiquer, faire passer un message… Les élèves n’ont pas la prétention de devenir bilingue ni de faire de l’ombre à Shakespeare.