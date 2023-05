Le Nayrac. Des fleurs et des plants potagers proposés par l’APE

Le mois de mai est traditionnellement celui des plantations. Et c’est le moment choisi par l’APE pour proposer des plants de fleurs et de légumes. Tout est bien organisé par l’équipe qui dépose des bons de commande chez les commerçants dès le mois de mars… Les particuliers peuvent faire leurs choix tranquillement chez eux en fonction de leurs besoins et de leurs envies. En avril, les bons de commande sont récupérés et les parents d’élèves notent les désirs de chacun et passent commande auprès des Serres de Boralde. En mai, c’est la livraison… Il reste ensuite aux jardiniers à planter les 1 300 fleurs et les 700 plants potagers. Ce qui ne saurait tarder en espérant que les températures se réchauffent pour activer la croissance de ces végétaux.