Disparition inquiétante : Karine Esquivillon, mère de 5 enfants, est introuvable depuis deux mois

Les enquêteurs tentent de faire la lumière sur des éléments très troublants de sa disparition, ses proches sont morts d'inquiétude.

Le 9 mai 2023, la gendarmerie de Loire-Atlantique diffusait un appel à témoins pour retrouver la trace de Karine Esquivillon (épouse Pialle), une femme de 54 ans qui n'a pas donné de nouvelles depuis le 27 mars. Elle aurait quitté la commune de Maché (Vendée) ce jour-là sans plus jamais réapparaître.

Cela fait maintenant deux mois que cette mère de cinq enfants a disparu, et des faits étranges ont été découverts par les enquêteurs. Des SMS ont été échangés avec son compagnon jusqu'au 31 mars, et Karine lui aurait envoyé une photo de la Dune du Pilat (Gironde). Sauf que le téléphone portable de la disparue a été trouvé à trois kilomètres de son domicile, dans un fossé, en parfait état, avec une photo de sa fille. L'appareil ne possédait plus sa carte SIM.

"C'est très bizarre, quand le maire de la commune m'a remis le téléphone, il était en parfait état alors qu'il a plu toute la journée", avait confié le compagnon de la disparue au Figaro.

"Un enfer d'attendre et de ne pas savoir"

Peu après la découverte du téléphone, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte et est confiée à la section de recherches de Nantes, le 10 avril. Une semaine plus tard, une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" est ouverte.

D'importants moyens sont mis en place pour mener des recherches, notamment les forces de gendarmerie, des équipes cynophiles, des plongeurs et des techniciens en identification criminelle. Des perquisitions sont menées au domicile de la famille, mais ne mènent à aucune piste.

Le couple vivait sous le même toit mais était séparé depuis plus de trois ans. Le compagnon confie, toujours au Figaro, que sa femme aurait pu être partie volontairement. Dans un reportage de TF1 diffusé jeudi 18 mai, il décrit "un enfer, un enfer d'attendre, et d'attendre, et ne pas savoir (...). Tout ce qu'on veut c'est avoir des nouvelles de Karine pour nous libérer émotionnellement et rassurer tout le monde, juste ça, ça suffira".

Les craintes s'intensifient du côté de la famille de Karine. Auprès de TF1, sa sœur pense "qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est une maman présente au quotidien pour ses enfants, sa famille, sa maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va partir comme ça".

Comment contacter les enquêteurs ?

Si vous possédez la moindre information sur Karine Esquivillon, vous êtes invité à contacter le numéro vert gratuit 0800 877 668.

La disparue mesure 1m67, elle est de corpulence mince avec des cheveux noirs, frisés et mi-longs. Au moment de sa disparition, Karine portait un pull gris, un pantalon noir, un manteau noir et elle aurait pris avec elle un sac à main noir doté d'une chaîne. Elle était porteuse de boucles d'oreilles et de bagues plaquées or fantaisie aux deux mains.

Karine est aussi reconnaissable au tatouage long de 25 centimètres dans le bas des reins représentant sept fleurs de lys.