Football : les réactions après le nul de Rodez à Grenoble

Aveyronnais et Isérois se sont quittés sur un score nul (1-1), vendredi 19 mai, en match avancé de la 36e journée.

Didier Santini, entraîneur de Rodez : "Dans la dureté, la difficulté, on a mis du courage. Et on a mis beaucoup plus d’intentions en deuxième mi-temps. On fait match nul, mais on n‘est pas heureux, c’est comme ça. Il reste un match important à la maison. On verra les résultats des autres, mais quoi qu’il en soit, on sera devant. On sait que ça va être dur jusqu’au bout. S’il y en a qui pensaient que les Grenoblois joueraient en touriste… Non, non, ils étaient encore mobilisés."

Vincent Hognon, entraîneur de Grenoble : "Ça fait longtemps qu’on a moins d’efficacité. On a fait une bonne première mi-temps, et on a été étrangement menés sur un contre, sur lequel on se fait piéger bêtement. On a proposé beaucoup de choses, avec un milieu de terrain technique. On manque énormément d’agressivité offensive sur le dernier geste. C’est vraiment le point noir de cette soirée, et c’est le cas depuis un petit moment… Rodez jouait encore quelque chose, et on a senti jusqu’au bout qu’ils voulaient nous prendre plus qu’un point."