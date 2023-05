Après la Ligue des Champions mardi et mercredi, les deux autres Coupes d'Europe connaissent, à leur tour, l'affiche de leur finale, suite aux demis qui se sont tenues jeudi 18 mai 2023.

Au soir du mercred 17 mai 2023, après l'éclatante victoire de Manchester City face au Real Madrid (4-0), la Ligue des Champions version 2022-2023 connaissait l'affiche de sa finale, qui opposera les Skyblues à l'Inter Milan. 24 heures plus tard, ce sont les deux autres Coupes d'Europe qui ont livré le verdict des demis.

Séville - Rome en Ligue Europa

La finale de la Ligue Europa, deuxième Coupe d'Europe après la Champions League, mettra aux prises Séville et l'AS Rome.

Après un match nul sur la pelouse de la Juventus en demi-finale aller, les Espagnols ont été trainés jusqu'en prolongation. Entré en cours de jeu, Erik Lamela a parfaitement placé sa tête à la 95e minute, pour donner un avantage déterminant aux Andalous (2-1). La Juve avait ouvert le score par Vlahovic à la 65e, avant la rapide (et splendide) égalisation de Suso.

Vainqueur de la Conférence League l'an passé, la Roma sera, cette fois-ci, au rendez-vous de la finale de la Ligue Europa. Les troupes commandées par José Mourinho ont résisté aux assauts du Bayer Leverkusen lors du match retour, après avoir remporté l'aller 1-0 en Italie. Les Allemands, qui ont frappé 23 fois au but contre... une seule tentative romaine, ne sont pas parvenus à briser le verrou italien (0-0).

Habituée aux sacres en Ligue Europa, après avoir remporté la compétition six fois en moins de 20 ans (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 et 2020), Séville aura l'occasion d'étaler un peu plus son empreinte dans l'histoire du tournoi. Mais en face, José Mourinho, vainqueur des deux autres Coupes d'Europe, peut rafler un phénoménal triplé continental.

Fiorentina - West Ham en Conférence League

Lancée l'an passé, la Ligue Europa Conférence connait l'affiche de sa deuxième finale, après le sacre de la Roma face à Feyenoord, en 2022.

Le premier prétendant au trophée sera la Fiorentina. Pourtant mal en point après leur défaite à domicile contre Bâle (1-2), les Italiens sont allés chercher la qualification en Suisse (1-3). Et ce, au bout du suspense ! C'est à la 9e minute du temps additionnel de la prolongation qu'Antonin Barak a envoyé son équipe en finale, en crucifiant le portier adverse à bout portant. Tombeurs de Nice au tour précédent, les Bâlois s'arrêtent en demi-finale.

C'est contre West Ham que la Fiorentina jouera la finale de la Ligue Europa Conférence. Déjà vainqueurs de l'AZ Alkmaar au match aller (2-1), les Londoniens ont fait le travail sur le terrain des Néerlandais, jeudi soir. Figé à 0-0, le tableau d'affichage s'est débloqué dans le temps additionnel, quand Pablo Fornals a définitivement validé la qualification des siens, marquant le seul but de la rencontre à la 94e minute (0-1).

Sacré en Coupe des Coupes (1965) et en Coupe Intertoto (1999), West Ham retrouvera le parfum d'une finale européenne, 24 ans après. Elle aussi titrée en C2 en 1961, la Fiorentina a chuté sur la dernière marche en Ligue des Champions (1957) et en Ligue Europa (1990), dernière finale européenne à son actif.

Quand et où se dérouleront les finales ?

Dans l'ordre, c'est d'abord la Ligue Europa qui livrera son verdict. La finale aura lieu à Budapest, le 31 mai, et mettra donc aux prises Séville et la Roma. Ensuite, place à la finale de la Ligue Europa Conférence, entre la Fiorentina et West Ham, le 7 juin. La rencontre aura lieu à Prague. Enfin, la reine des Coupes d'Europe jettera son dévolu sur Manchester City ou l'Inter Milan, le 10 juin, à Istanbul.

Voici donc le programme complet des finales de Coupes d'Europe :