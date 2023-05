Baraqueville. La foire n’a pas perdu de sa popularité

Si la foire au matériel agricole date de 1955, il s’agissait récemment de la seconde édition organisée par l’association des commerçants, artisans et professions libérales "Vous Nous Baraqueville". Après le succès de la reprise l’an passé, on pouvait imaginer que la cinquantaine de bénévoles mobilisée serait rodée. Mais cette nouvelle édition s’annonçait plus difficile à gérer encore. Tout d’abord, il s’agissait d’accueillir un nombre d’exposants qui a cette fois atteint les 600, soit près de 150 de plus qu’en 2022. La météo semblait également beaucoup plus imprévisible. L’équipe pilotée par Damien Rey, Christophe Rauzy et Anaïs Blanc a su toutefois éviter les écueils et les visiteurs ont encore répondu en masse.

Il s’agissait également de l’édition des 50 ans de Baraqueville, ce qui a valu quelques animations plus marquées comme le direct de la radio Totem qui étrennait son tout nouveau camion plateau sur la place René-Cassin ou encore la soirée de clôture qui se tenait à la discothèque "Le Rétro".

La cérémonie d’inauguration testée l’an dernier a également été renouvelée. Elle accueillait entre autres le vice-président du Département à l’agriculture Christian Naudan, les conseillers régionaux Pascal Mazet et Anne-Claire Solier, ainsi que bon nombre d’autres personnalités politiques locales. La Chambre d’agriculture tenait également un forum sur la transmission au 2e étage de la mairie. Les évènements "historiques" qui ont fait ce qu’est la foire au matériel étaient bien sûr toujours au rendez-vous, à savoir les concours d’élevage bovins, la présence des concessionnaires agricoles, celle des forains et plus récemment celle des éleveurs avicoles. Seul secteur en baisse, celui du matériel agricole d’occasion qui, comme dans toutes les foires, a du mal à faire face à la concurrence des transactions faites sur internet.

Au final, la foire agricole reste l’événement emblématique du bourg du Ségala. Une sorte de salon de l’agriculture au cœur de l’Aveyron. Il participe grandement à faire connaître Baraqueville et même s’il modifie le quotidien des riverains, il fait aussi leur fierté.