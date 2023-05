Quins. La Guyane se révèle en expo

Tous les ans, l’association Saint-Clair de Verdun propose une exposition d’objets et de photos intitulée "Mémoires d’antan" organisée par Alain Gilbert.

Cette année, il invite à découvrir la Guyane, qu’il a parcourue à la recherche de peintures et de gravures rupestres. Il en a rapporté de nombreux objets et photos qu’il exposera dans la maison restaurée de Verdun, les 27, 28 et 29 mai. L’entrée sera libre.

Il présentera le territoire de la Guyane, qui va du Roiraima (Venezuela) jusqu’au Para (Brésil), en passant par les mythiques Tumuc Humac, les explorateurs, de Christophe Colomb à Creveaux et Coudreau (fin du XIXe siècle), le melting-pot des populations amérindiennes, afro-américaines, créoles et asiatiques (comme les Hmongs), les paysages, la faune et la flore, le bagne de Cayenne et la fusée Ariane à Kourou.

Informations par mail à l’adresse

saintclairdeverdun@gmail.com ou sur le site saintclairdeverdun.com/ ou par téléphone au 06 70 90 40 01 ou au 06 37 61 73 93.