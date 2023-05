Boussac. La monnaie dans tous ses états

S’il est bien convenu de dire que les passionnés sont de gens passionnants, Jean Claude Landais est forcément à ranger dans cette catégorie. En effet, cela fait plus de trente-cinq ans qu’il a contracté le virus des numismates et il n’a cessé depuis lors d’enrichir et d’étoffer sa collection.

Afin de faire partager et découvrir celle-ci, il a organisé ce dimanche 14 mai une exposition à la salle des fêtes où de nombreuses personnes ont pu venir découvrir les bien nommées pièces de collection ainsi que billets et bien d’autres modes de paiement qui représentent l’histoire de la monnaie. Jean Claude n’a pas boudé son plaisir à expliquer l’origine de chaque pièce où document qui retracent l’évolution des modes d’échange en partant du troc à la préhistoire jusqu’au sans contact actuel en passant par le métal sous diverses formes (manilles par exemple) et autres lettres de change, mandats, chèques et bien sûr billets que nous employons encore de nos jours. Même si nous allons de plus en plus vers des modes d’échange dématérialisés, l’histoire de la monnaie aura toujours une valeur et un intérêt intemporels.