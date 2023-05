Naucelle. L’arbre s’expose à La Quincaillerie

C’est avec sa verve habituelle que Brigitte Marolles, responsable de la commission culture au sein du conseil municipal, a lu le discours inaugural de l’exposition sur les arbres présentée à La Quincaillerie.

En remontant l’histoire de l’utilité des chênes et châtaigniers depuis le XVIe siècle, l’arbre au sens large est un "être sensible, ce que l’homme du XXe siècle a oublié". Plus pragmatique, Karine Clément rappelait la mission principale de l’association Arbres et Haies Champêtres basée à Luc-Primaube : "Le travail autour de l’arbre de pays est fédérateur. Il rappelle son rôle et oblige à revoir son mode de gestion. Le choix des espèces doit être réfléchi avec les élus et le personnel." La commune à la chance de pouvoir compter sur Patrice Géniez, artiste reconnu qui aime la nature, la faune et la flore. Photographe désormais célèbre et reconnu, il expose quelques clichés superbes d’arbres locaux. La présidente de l’association, Sophie Hugonnenc, terminait la série de discours en expliquant "le regard nouveau qu’il convient d’avoir sur le renouvellement champêtre. La gestion des arbres doit être plus responsable."

L’exposition qui va se terminer le 6 juin illustre bien la nouvelle posture à adopter.