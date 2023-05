Naucelle. Le Pétan club naucellois organise de main de maître une "manche vétérans"

Le Pétan club naucellois ouvrait la saison vétérans en accueillant la première manche de la catégorie qui voyait s’affronter les équipes de Belmont 2, Comps-la-Grand-Ville 2, Costes-Rouges 3, Pétan club de Flavin 2, Pétan club des 7 Vallons (Coupiac), le Pétan club La Primaube 3. L’équipe vétérans 2 du club local était mise à contribution pour organiser cette manche de la poule G (Division 3). Au vu de la météo, les joueurs ont apprécié d’être à l’abris. Côté terrain, la couche de gravillon a assuré un certain confort au tir.

Mais le plus important était l’état d’esprit, qui se veut toujours convivial, et le club n’a pas dérogé à cette règle. Les bénévoles ont participé à la préparation des terrains et au casse-croûte d’après rencontre. Alain Assié, coprésident du club, assurait le bon déroulement des parties.