Le Sporting club Decazeville dans la peine, Jacques Metge est mort à 78 ans

La grande famille du Sporting club Decazeville déplore la disparition de Jacques Metge, une figure emblématique et ô combien sympathique du Sporting qui vient de s’éteindre à l’âge de 78 ans.

Avec Raymond Cauffet, son ami de cœur décédé en 2018, il formait la célèbre deuxième ligne à la fin des années 60 et au début des années 70 qui collabora à l’accession en 2e division et demi-finaliste du championnat de France au cours de la saison 1968-1969.

Cet attelage participa à une nouvelle accession, saison 1970 - 71, battu encore en demi-finale du championnat de France.

Après avoir raccroché les crampons, son rôle de bénévole et dirigeant au sein du club le propulsa à la coprésidence en compagnie de Jean-Luc Delaneau, pendant quatre saisons de 2010 à 2014. Durant ce mandat, il fut le porteur et maître d’œuvre du projet de nouveau club house qui, malheureusement, n’a pas encore vu le jour mais reste dans les intentions du club. Sa disparition attriste tous ceux qui l’ont connu et particulièrement Gérard Fourquet, président du comité départemental de rugby, qui évoque « un personnage de ma jeunesse qui s’en va. On faisait partie du même groupe dans les années 70, un groupe de gais célibataires. En plus, c’est un très grand ami, on se voyait très souvent et partageait des repas ensemble… Je suis très touché par cette disparition et ressens une très grande tristesse ».

"Un papa pour moi"

Au nom du Sporting et avec beaucoup d’émotions, le coprésident Patrick Malpel se dit « très touché par la disparition d’un ami, ancien dirigeant, ancien président et joueur avec lequel j’ai débuté en seniors au Sporting. Un papa pour moi… ».

Que tous ceux qui sont aujourd’hui dans la peine veuillent trouver en ces quelques lignes les marques d’une profonde sympathie de la part du Sporting Club Decazevillois.

Le corps de Jacques Metge sera visible au funérarium de Decazeville en attendant les obsèques dont la date n’était pas encore connue hier soir.