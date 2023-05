Entraygues-sur-Truyère. Les Carmina Burana vont embraser la cité le 29 mai

Cantate scénique composée par Carl Orff en 1935-1936, les Carmina Burana compilent des chants d’amour, des chansons à boire et à danser, des pièces religieuses en latin médiéval, dans une ambiance parodique, parfois vulgaire ou paillarde, et une tonalité rebelle voire révoltée en résonance avec notre actualité.

Ce lundi 29 mai, à 17 h, à la salle multiculturelle, voici un véritable "tube" de la musique vocale du début du XXe siècle, accueilli par les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues. La musique de Carl Orff vient rythmer 24 poèmes qui chantent tour à tour l’amour, le vin, la danse tout en blâmant les dérives de l’église et du pouvoir. Dans la version présentée ici, une instrumentation sobre (piano, orgue, percussions, de l’ensemble instrumental du CMDA) laisse toute la place à plus d’une centaine de choristes de l’Ensemble Vocal d’Aurillac, l’ensemble Multiphonie d’Aurillac, le Chœur d’enfants et d’adultes du Conservatoire, 11 solistes de la classe de chant d’Irina Zaripov, sous la direction d’Anne Launois, Michèle Cordier, Thierry Cordier, et Caroline Heslouis.

C’est une salle comble qui accueillera le spectacle. Pas de réservation : il est important de se présenter bien à temps pour être sûr d’avoir une place !

Entrée libre, prévoir généreusement sa participation au panier.