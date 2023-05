Decazeville. Les collégiens de Sainte-Foy en plein Moyen-Âge

Récemment, les élèves de 5e du collège Sainte-Foy de Decazeville sont partis à Villefranche-de-Rouergue pour une sortie scolaire portant sur la thématique du Patrimoine en Aveyron.

À l’occasion d’un travail sur le patrimoine aveyronnais sur lequel planchent les élèves de 5e du collège Sainte-Foy, une récente matinée était consacrée à la visite du centre historique médiéval dont le brouhaha du marché rappelait l’ambiance pétulante du Moyen Âge ; visite agrémentée par l’érudition de Marie-Émilie Douat, spécialiste de l’histoire de la bastide villefranchoise, qui appartient à l’association Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue. Le circuit se poursuivait dans la collégiale Notre-Dame, d’une part pour se familiariser avec l’architecture gothique méridionale, et d’autre part pour découvrir des instruments que les élèves n’ont pas l’habitude de croiser en salle de musique : le carillon, l’un des plus fameux d’Occitanie, présenté par le carillonneur titulaire Paul-Henri Mériau et le grand orgue, classé monument historique depuis 1976, présenté par l’organiste Joseph Malherbes.

L’après-midi était divisé en deux temps. Une visite s’est déroulée à la Maison de l’Occitan, où les élèves ont pu percer les mystères des origines de la langue d’Oc grâce à M. Lafon qui a dévoilé le secret des textes anciens conservés dans notre département. Puis, déjà encouragés le matin même à faire tinter le carillon pour le plus grand plaisir des Villefranchois venus faire leur marché, les élèves ont effectué une initiation aux chimes, ou cloches à main, au Collège Saint-Joseph.

Le carillonneur de la collégiale y est professeur et initiateur de la première CHAC (classe à horaires aménagés carillon) en France. Les élèves ont été charmés par cette pratique peu courante mais qui permet, sans connaissances du solfège, de réaliser une mélodie en groupe et en quelques minutes.

Pour couronner cette journée sans fausse note, le soleil était au rendez-vous, menant les classes par le Sentier des patrimoines à un lieu verdoyant pour pique-niquer au bord de l’Aveyron, pour le plus grand plaisir des élèves et de leurs accompagnantes, la documentaliste du collège Madame Lavagne, les professeures de français Mesdames Montussac et Sichi, et la professeure de musique et organisatrice de la journée Madame Landis.

Ce fut une journée culturelle aussi riche que variée pour les élèves qui explorent cette année le Moyen Âge et la musique médiévale en classe. Pour les enseignants "c’était vraiment l’occasion de montrer le lien entre les matières étudiées et par conséquent l’importance de l’interdisciplinarité."

Récemment, les élèves de 5e du collège Sainte-Foy de Decazeville sont partis à Villefranche-de-Rouergue pour une sortie scolaire portant sur la thématique du Patrimoine en Aveyron.