Réquista. Les insectes seront à l’honneur pour la Fête de la brebis 2023

Le dimanche 4 juin, le Réquistanais va vivre une journée festive exceptionnelle pour fêter dignement la brebis qui fait la richesse de la contrée.

Depuis plusieurs mois, une équipe de bénévoles dévoués travaille sans relâche pour organiser cet événement, notamment en concevant des chars sur le thème "Insectes et petites bêtes de nos jardins".

Onze chars spectaculaires ont été créés dans différentes communes de la communauté de communes du Réquistanais pendant l’hiver, grâce à l’implication des habitants actifs qui ont consacré des semaines entières à leur réalisation. Chaque année, ces chars rivalisent d’originalité et de bonne humeur, grâce à la récupération d’objets, à l’imagination débordante des participants et à des milliers d’idées créatives. Le défilé promet d’être un moment phare de la journée, et les insectes et petites bêtes présentés feront pâlir d’envie Micropolis, la célèbre cité des insectes.

L’événement sera l’occasion de célébrer la richesse de la biodiversité locale et de sensibiliser le public à l’importance de préserver ces petites merveilles de la nature. Le défilé des chars sera accompagné d’une ambiance festive, avec des animations pour tous les âges. Les rues de Réquista seront animées par des groupes divers créant ainsi une atmosphère joyeuse et conviviale.

Cette journée ne serait pas possible sans l’engagement et le dévouement des nombreux bénévoles qui ont consacré leur temps et leurs compétences pour faire de cet événement un succès. Leur travail acharné témoigne de l’esprit de communauté qui anime la région du Réquistanais.