Sébrazac. Les Lions à Estaing

Pour leur dernière réunion mensuelle, les membres du Lions Club Espalion Haut Rouergue se sont déplacés à Estaing.

La rencontre a débuté exceptionnellement à 17 h avec un rendez-vous à la Maison de la Paix où ils étaient reçus par Petra Keppler, elle-même membre du Lions Club. Ils ont pu y visiter la magnifique exposition du maître-verrier Claude Baillon.

Ce fut ensuite, la visite du village fort appréciée sous la houlette d’un autre ex-lion, Daniel Valdenaire. Le groupe a eu une pensée émue en passant devant la maison natale du président du Lions Club, Christian Régis. Pour la petite anecdote, cette journée était un peu un retour aux sources puisque la remise de la Chartre du Lions Club d’Espalion a eu lieu en 1979 au château d’Estaing. 44 ans déjà…

Après la visite du village, retour à la Maison de la Paix, pour la réunion statutaire habituelle et, pour l’assemblée générale. Lors de cette assemblée, comme chaque année, l’élection du futur président pour l’année 2023/2024 (de juin à juin) a eu lieu et, c’est une présidente, Anne Dallancon, qui a été élue à l’unanimité. Elle sera secondée par Sabine Dutilheul au poste de secrétaire et René Puech comme trésorier, qui ont accepté d’œuvrer une année supplémentaire. L’élection du vice-président qui officiera pour l’année 2024/2025 a également été actée, Jean Vassal d’Argence-en-Aubrac étant élu à l’unanimité.

Après le travail, un petit verre de l’amitié a réuni tout le groupe auquel s’est joint Jean-Louis Sénéjean, Estagnol et ami du club, qui était également présent lors de la visite du village.

Et comme il se doit, la journée s’est terminée autour d’une bonne table à l’Auberge Saint-Fleuret, dans une ambiance conviviale et amicale.