Réquista. Les représentants de l’État et du Département en visite

Les maires de la CCR étaient réunis dernièrement pour accueillir les principaux partenaires institutionnels de la collectivité : Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, Véronique Martin Saint-Léon, sous-préfète de Millau et Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron. Michel Causse, président la communauté de communes et maire de Réquista, a présenté le Réquistanais, "son dynamisme, ses atouts, ses défis à relever".

La journée s’est articulée autour de visites d’entreprises et de projets publics mais aussi de précieux temps d’échanges entre les élus et les représentants de l’État et du Département sur les opérations et dossiers communaux. La délégation a pu découvrir le projet communal de Boulangerie de Lédergues, rencontrer l’opérateur touristique du camping de l’Ecrin Vert à Lincou, et à Réquista, l’Atelier Société de Transformation fromagère roquefort ainsi que la récente installation d’une brasserie dans les anciens ateliers de carrosserie Viguié.

Une halte a été effectuée sur la place François-Fabié où les travaux communaux récemment achevés ont laissé place à un parking végétalisé et désimperméabilisé, véritable innovation en matière de gestion des eaux de pluie.