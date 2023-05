"Sport-Job" : une après-midi de rencontres qui casse les codes à Bozouls

Les demandeurs d’emploi et les chefs d’entreprise se sont rencontrés d’une manière à casser les codes autour du sport local.

Dans le complexe sportif intercommunal, le club "Les entreprises s’engagent" (un dispositif financé par les services de l’état en relation avec la préfecture) organisait sur la communauté de commune Comtal Lot Truyère, un forum de l’emploi original.

Le club de quilles local et le CDOS (Comité départemental olympique et sportif) animaient d’une manière fort sympathique la découverte de ce sport, pendant que les chefs d’entreprise du territoire faisaient passer des entretiens d’embauche.

Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi, les Espaces Emploi Formation de Bozouls et Espalion et Adel avaient sollicité et convoqué les demandeurs d’emploi pour cet événement. Les entreprises locales recrutent dans ce bassin économique dynamique et plus de 200 emplois dans des domaines très variés étaient à pourvoir sur le salon.

Si cette après-midi a permis le recrutement de plusieurs personnes, elle a aussi permis aux entreprises de se rencontrer et d’échanger : un moment rare et unique. On a pu noter la présence de la Région et de l’Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme très actives pour faciliter l’emploi, les stages en entreprise et la formation en Aveyron.

La soirée s’est achevée par une remise très conviviale de certificat de participation du club "Les entreprises s’engagent" par Jean-Luc Calmelly, maire de la cité et représentant la Communauté de communes.

Le coordinateur de l’événement, la Fondation Face Aveyron Tarn, toujours innovante proposait à cette occasion aux entreprises des clips vidéo de présentation que l’on va retrouver sur les sites et réseaux sociaux pour tous ceux qui n’ont pu se déplacer.

Une belle réussite pour ce Sport & Job peut ordinaire mais efficace.

Une belle initiative du club, portée par les services de l’État.