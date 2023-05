Teknival dans l'Indre : un homme dans un état grave après avoir été écrasé par un véhicule

En marge du Teknival, festival de techno sauvage où 30 000 teufeurs sont attendus jusqu'au lundi 22 mai 2023 à Villegongis, dans l'Indre, un homme d'une quarantaine d'années a été gravement blessé, écrasé par une voiture.

Organisée illégalement, la fête du Teknival, qui a lieu dans un champ de Villegongis (Indre) et où des milliers de personnes doivent se retrouver, a été le théâtre d'un grave accident, vendredi 19 mai 2023.

Un homme dans un état grave

Comme le révèle La Nouvelle République, un homme d'une quarantaine d'années a été écrasé par un véhicule, au premier matin de ce festival sauvage. Les pompiers, mobilisés entre 6 h 30 et 7 h, ont pris en charge le festivalier, qui se trouvait dans un état grave. Selon nos confrères, le quadragénaire souffrirait d'un important traumatisme thoracique. Il a été transporté à l'hôpital de Châteauroux.

Des milliers de personnes attendues

Le Teknival, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, doit réunir près de 30 000 personnes, jusqu'à lundi. Jeudi 18 mai 2023, le préfet de l'Indre s'était exprimé, expliquant qu'à "ce stade, on estime à 10 000 environ le nombre de teknivaliers".

Comme l'ont rapporté nos confrères de 20 Minutes, entre 15 et 20 000 personnes étaient déjà présentes jeudi, bravant ainsi l'interdiction dressée par le préfet.

Le Teknival sauvage fait le plein de festivaliers au milieu des champs pour fêter ses 30 ans sur la commune de Villegongis dans l'Indre. Jeudi 18 mai, 15.000 à 20.000 personnes étaient déjà présentes, bravant l'interdiction de la préfecture. #teknival #indre #villegongis #shorts pic.twitter.com/oz3zsfsxkD — 20 Minutes (@20Minutes) May 19, 2023

"Sans déclaration préalable"

Et rappelle que l'organisation de l'événement "s’est faite sans déclaration préalable, ni donc concertation avec les services de l’État", et que "deux arrêtés interdisent dans le département tout rassemblement festif non déclaré ainsi que la circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation ou de production d’électricité à destination d’un rassemblement festif à caractère musical".

Toujours selon nos confrères de La Nouvelle République, les secours des associations de protection civile ont pris en charge 86 personnes, dont 35 au cours de la première nuit, depuis le début du Teknival.

Un tout petit village

Ce rassemblement massif se déroule dans une commune très peu peuplée, puisque selon les chiffres livrés par le département de l'Indre, Villegongis ne compte que 107 habitants.