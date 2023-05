Sénergues. Un jour sans pain… mais pas sans émotion

"Un Jour sans pain" est le titre de la pièce de théâtre jouée à la salle des fêtes de Sénergues, dans le cadre de la programmation culturelle de la communauté de communes Conques-Marcillac. En présence seulement d’une petite quarantaine de spectateurs dont Marielle Mouly et Ioana Mercey de la CCCM, de Daniel Joulia maire de Sénergues et d’une délégation de jeunes Mineurs Non Accompagnés hébergés au domaine de La Borie, Fanny, de la compagnie Naouna de Bayonne, a présenté un spectacle dont elle est l’auteure et l’interprète.

Elle a raconté avec humour, entrain, sensibilité et fibre sociale, le destin de deux êtres qui voulaient vivre libres. Le premier, c’est Claudius, son grand-père, qui a dû s’enfuir à l’âge de 13 ans et fait mille petits boulots, y compris boulanger, pour survivre jusqu’à la seconde guerre mondiale, où, fait prisonnier, il va tenter de s’évader trois fois et finir par réussir. Le deuxième, c’est Ozil, un jeune Guinéen, orphelin de père et de mère à 13 ans, qui s’est enfui avec sa sœur pour échapper à un oncle tyrannique. Après trois tentatives il parvient à rejoindre la France, où, il est accueilli par les descendants de Claudius et devient le petit frère de cœur de Fanny. La destinée de ces deux êtres qui n’ont jamais renoncé parce qu’ils ont toujours osé, est mise en scène avec finesse.

Un tonnerre d’applaudissements a salué l’interprétation de Fanny, seule en scène pendant une heure. Ce spectacle a touché le public, notamment les jeunes Mineurs Non Accompagnés, qui ont revécu pour partie leur propre enfer. Il est dommage par contre qu’un spectacle d’une telle qualité ne réunisse pas plus de spectateurs.

Prochain spectacle le vendredi 26 mai à 20 h 30 au Centre européen de Conques, avec une rencontre de l’univers musical des AKA, connus sous le nom de chants pygmées, avec la vocaliste Leïla Martial.