Argences en Aubrac. Une belle chasse au trésor

ll y a un an, les élèves de l’école de Lacalm inauguraient fièrement le chemin du Petit Saint-Cloud auquel ils avaient participé à l’aménagement lors des temps d’activités périscolaires encadrés par les services civiques de la commune.

Le premier dimanche des vacances, l’association des parents d’élèves a investi ce même sentier et l’a transformé en véritable terrain de jeu en organisant une chasse au trésor pour les élèves de l’école Jean-Alazard. À partir de photos indices, les plus petits avaient pour mission de rechercher des cloudors, une monnaie légendaire inventée pour l’occasion, afin de trouver un cloudor intrus. Pendant ce temps, les plus grands ont arpenté le sentier à la recherche d’indices permettant de résoudre des énigmes en tout genre. Enfants et parents se sont tous prêtés au jeu avec excitation, afin de trouver le code secret leur permettant d’ouvrir le coffre et d’obtenir le trésor chocolaté tant attendu.