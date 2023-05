Salmiech. Une Fête du printemps très réussie

Le temps clément et l’assurance d’une journée agréable ont décidé petits et grands à profiter de la Fête de printemps, proposée conjointement par 3 associations communales (comité des fêtes, APE, Point infos tourisme).

De 8 heures à 14 heures, les tables ne désemplirent pas pour déguster le succulent repas aux tripoux, charcuteries, pommes de terre sautées et fouace. L’étal du marché aux fleurs et aux plants fût très vite dégarni tant les présentations florales rivalisaient de beauté.

Quant au vide-greniers, très bien achalandé, il vit les emplettes aller bon train, tant les choix de bonnes affaires étaient variés et à prix attractifs. Chacune et chacun quittaient les lieux visiblement ravis de cette belle journée chaleureuse et très conviviale.