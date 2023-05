Espalion. Une super saison concrétisée par deux montées

La dernière journée du championnat de France par équipes a été exceptionnelle pour le club de tennis de table.

Au-delà des 5 victoires des équipes locales ce week-end, c’est surtout le classement général que l’on retiendra pour le bilan de cette seconde partie de la saison, qui se traduit par 2 montées.

Équipe 1 : après sa montée au niveau supérieur à la mi-saison, elle gagne à Toulouse Patte d’oie 9/5. Elle termine 1re en Régionale 2 et accède à la 1re division régionale. Bravo à Georgiana, Ange, Rémi et Michel. Elle disputera le 3 juin le titre régional face aux autres vainqueurs des poules de R2 : ASPTT Albi 2, Saint-Orens, Toulouse OAC 4, Castelnau, et Narbonne 2.

Équipe 2 : parcours identique pour la 2 (Damien, Bourhan, Laurent, Éric) qui évoluait en Départementale 1 en début de saison. Après sa victoire 10/4 à Decazeville, elle finit 1re en Pré Régionale et monte en R4.

Équipe 3 : en Départementale 2, elle gagne 10/0 contre Olemps et termine quatrième.

À noter les débuts de Souraya (à droite sur la photo) qui est arrivée en France en avril en tant que volontaire en Service Civique. Envoyée par la Fédération Ivoirienne de Tennis de Table auprès du Club, elle a comme mission pendant 6 mois de sensibiliser les publics à la pratique et aux événements de Tennis de Table Génération 2024. Elle fait partie du programme de Mobilité croisée entre la Côte d’Ivoire et la France qui prévoit la mobilisation de 15 jeunes Ivoiriens en France et de 15 jeunes Français en Côte d’Ivoire, sous statut de Service Civique.

L’équipe 4 gagne par forfait contre Olemps 10/0.

L’équipe 5 et ses joueurs de Montézic, gagne 6/4 contre Capdenac.

Tournoi international

La 2e édition du tournoi international des moins de 9, 11, et 13 ans, organisée en collaboration avec la ligue Occitanie, a réuni au gymnase intercommunal un plateau de qualité avec des joueurs qui venaient de participer au championnat de France minimes ou sélectionnés pour les championnats de France benjamins et cadets.

L’Espalionnais Damien termine 6e en individuel. Par équipes, la Ligue Paca s’impose devant le Comité Départemental du Gard et la Federació Catalana (Espagne). 2- Des jeunes talentueux ont participé au 2e tournoi international.