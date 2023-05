Villefranche-de-Rouergue : le collectif alimentaire a distribué 81 tonnes de denrées

Pas moins de 808 bénéficiaires se sont partagé ces dons en 2022.

La récente assemblée générale du collectif alimentaire villefranchois a permis de mettre en lumière qu’en 2022, 81 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées à 808 bénéficiaires du Villefranchois, ce qui représente 6 519 passages sur l’année. Les 15 bénévoles qui se relaient pour accompagner ces familles constatent une augmentation significative des besoins.

Le président Gérard Delmur déplore " un approvisionnement de plus en plus compliqué par la baisse des dotations de l UE ". L’essentiel des produits provient à 90 % de la Banque alimentaire Aveyron Lozère et 10 % de la collecte annuelle de fin novembre qui mobilise une centaine de personnes dévouées auprès des grandes surfaces de Villefranche.

Hausse de la précarité alimentaire

"Nous observons une augmentation de la précarité alimentaire avec 743 personnes aidées en mars 2023, ce qui prouve que les situations difficiles progressent et nous concernent dans l’accueil de tous ceux qui sont dans le besoin", indiquent les responsables de l’association. "On remercie toutes les personnes qui apportent leur aide par leur présence, par la livraison de produits, par des dons, par leur soutien moral, sans oublier la mairie".

Florence Serrano, élue adjointe à la Jeunesse et au Social, a souligné justement "l’importance de la mise en place du réseau des associations caritatives pour coordonner les actions de soutien aux personnes les plus démunies, offrant ainsi un accompagnement satisfaisant pour les plus faibles".