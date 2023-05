CARTE. Orages, avalanches : 26 départements placés en vigilance jaune ce dimanche 21 mai

De la Gironde à la Savoie, la pause dominicale sera très maussade pour ce dimanche 21 mai.



Les jours se suivent et se ressemblent tristement en ce mois de mai sur le front de la météo : le ciel demeure majoritarement nuageux voire pluvieux sur le sud de la France, et ce dimanche 21 mai ne va pas déroger à la règle. 26 départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France, dont 19 pour des risques d'orages, de la Gironde au Vaucluse en passant par le Cantal. Les voici :

Gironde

Charente

Charente-Maritime

Dordogne

Deux-Sèvres

Vienne

Haute-Vienne

Corrèze

Cantal

Indre

Creuse

Cher

Allier

Puy-de-Dome

Loire

Haute-Loire

Ardèche

Drôme

Vaucluse

26 départements en vigilance jaune, dont 19 pour les orages. Capture d'écran - Météo France

Sept autres départements, 5 départements alpins et deux pyrénéens (la Haute-Garonne et l'Ariège) ont été quant à eux placés en vigilance jaune "avalanches".

Pluie et grisaille pour l'Occitanie

Si les départements d'Occitanie ne sont pas concernés par la vigilance jaune "orages", leur dimanche sera bien tristounet quand même, avec de la pluie partout en matinée et des températures n'atteignant les 15°C que sur le littoral méditerranéen.

Les averses se feront plus rares dans l'après-midi, avec l'apparition de quelques éclaircies entre Nîmes et Montpellier, et des températures gagnant 3 à 4°C. Ces éclaircies gagneront l'ensemble du littoral en soirée, de Perpignan au Grau-du-Roi, mais un front possiblement orageux dera son apparition sur une ligne allant de Laguiole à Alès en passant par Mende.Les températures n'atteindront que rarement les 20°C, dans l'Hérault et le Gard.

Essentiellement de la pluie et des nuages sur l'Occitanie Capture d'écran - Météo France

Pour la nuit, temps nuageux avec des averses ça et là et quelques éclaircies vers le littoral, suiffisantes pour apercevoir la nouvelle Lune qui débute.